Morgen stemmen, maar wel eerst oefenen

Enschede wedijvert met Parijs qua mobiliteit

Het bericht kwam dat de Westerval, een van de meest vitale in- en uitvalswegen van Enschede, vanaf vandaag voor maar liefst acht maanden dicht gaat. Acht maanden een weg dicht, het lijkt Hengelo warempel wel. Wat is het idee achter dit idee? Zou eindelijk de fiets de volledige voorrang krijgen in Enschede Fietsstad?