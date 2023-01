Motor vat vlam na aanrijding in Enschede, motorrijder zwaargewond

Saskia (43) maakt na vertrek Debby ‘frisse start’ met Dejacque: ‘We gingen als een raket’

OLDENZAAL - Het is zover. Dejacque is open, een compleet nieuwe collectie hangt in de rekken. Saskia Bouwmeester (43) begint 2023 met ‘gezonde spanning’. Ze zet de bekende damesboetiek in Oldenzaal zelfstandig voort. „We zijn als een raket gegaan.”

2 januari