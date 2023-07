MST gaat in Münster kijken hoe haar zorg beter kan, en omgekeerd

Alles uitver­kocht: FC Twente krikt de begroting met 9 miljoen omhoog

FC Twente is booming. De Enschedese club tilt de begroting naar 35 miljoen euro. Dat is maar liefst 9 miljoen euro meer dan in het seizoen 2021/2022. Maar dat wil niet zeggen dat de geldkraan vanaf nu helemaal openstaat voor het versterken van de selectie.