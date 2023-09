Muziek als brug tussen Hengelo en Amsterdam: ‘Wij verloochenen onze afkomst niet’

Huurster wist niks van spuiten, naalden en drugs in haar woning in Glanerbrug: ‘Haat die troep, ben er ingeluisd’

Een tas met harddrugs in de woonkamer, een zakje met wit poeder in een keukenkastje en in de schuur heel veel spuiten en naalden. Dat trof de politie aan in een huurwoning aan de Willem Cornelis Schoutenstraat in Glanerbrug. Voor woningcorporatie De Woonplaats is de maat vol.