Na juridische strijd van een jaar is de parkeerboete van Herbert uit Buurse geseponeerd

Het was een zaak van lange adem, maar met de uitkomst van zijn juridisch gevecht is Herbert Simmelink tevreden. De rechter heeft hem onlangs laten weten dat zijn parkeerbon is geseponeerd. De 58-jarige Buursenaar krijgt de 104 euro die hij heeft betaald teruggestort. Zijn strijd tegen de boete nam precies een jaar in beslag. „Je moet veel geduld hebben. Bij zo’n procedure gaat veel papierwerk over en weer. Zo werkt blijkbaar de BV Nederland”, reageert Simmelink.