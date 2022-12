Na twee corona-afgelastingen komt ‘De Keukenkampioen’ eindelijk tot leven op podium Wilminktheater

ENSCHEDE - Het doek gaat vrijdag en zaterdag in het Wilminktheater eindelijk op voor het toneelstuk De Keukenkampioen. Elf (amateur)acteurs spelen dan onder leiding van regisseur Rein Kroes het langverwachte stuk van toneelvereniging Tubantia over FC Twente.

Liefhebbers van toneel en voetbal staan vrijdagavond voor de keuze. Naar de (gratis) generale repetitie van de Keukenkampioen of voor de buis het WK-duel Nederland-Argentinië bekijken. „Het is afwachten hoe druk het wordt”, zegt regisseur Rein Kroes.

Voor veel bezoekers is het wel de enige kans om het stuk over de Enschedese voetbaltrots te kunnen zien. De uitvoering van zaterdag is namelijk besloten. Die voorstelling is voorbehouden aan ruim 500 leden van de Groote Sociëteit en hun introducés. Deze sociëteit dateert van 1810 en werd ooit opgericht als een (mannelijke) ontspanningsvereniging van de textielfabrikanten. De toneelvereniging Tubantia - opgericht in 1885 en de oudste toneelvereniging in Nederland - is gelieerd aan de Groote Sociëteit.

Script al twee jaar klaar

Het script van de Keukenkampioen, van theatermaker Maaike van den Hoek en publiciste Alexa Gratama, ligt al ruim twee jaar op de plank. Al die tijd was het stuk klaar om te worden opgevoerd door de gelegenheidscast van elf amateurtoneelspelers, vertelt bestuurslid Noortje ter Heege van Tubantia. „Maar in 2020 en 2021 kwamen de coronalockdowns er tussendoor en moesten we de voorstellingen annuleren.”

De cast repeteerde in 2020 en 2021 op de vaste plek in Boekelo, zonder dat de traditionele apotheose in het Wilminktheater volgde. Nu, aan de vooravond van de uitvoeringen van vrijdag en en zaterdag, blijkt de personele bezetting vrijwel intact te zijn gebleven. „Eén persoon is vervangen”, zegt Ter Heege over de cast. Daarvan worden de acteurs al sinds tijden gerekruteerd onder de sociëteitsleden en hun families.

Nieuwe regisseur

Wel moest er een nieuwe regisseur worden gezocht, omdat scriptschrijfster Maaike van den Hoek na de afgelastingen in 2020 en 2021 niet meer beschikbaar was. Voor die klus kwam de toneelvereniging terecht bij Rein Kroes, in het verleden onder meer directeur van het Vestzaktheater. Hij heeft de laatste maanden een keer of vijftien gerepeteerd. „Het is een prachtig stuk", stelt Kroes, die benadrukt dat hij op zich weinig met voetbal heeft. „Maar De Keukenkampioen is voor mij echt gaan leven. Er zitten geweldige mooie momenten en dialogen in.”