Na vijftig jaar is ‘de soos’ Diepenheims vijfde kasteel

In Diepenheim gebeurt iets wonderbaarlijks. Waar ze in omringende stadjes en negorijen allang door de tijdgeest zijn opgegeten, is in het Stedeke nog een jeugdsoos: Why Dontcha, en dat al 50 jaar. Gevestigd in het Pand van Janna, daarmee zo ongeveer Diepenheims vijfde kasteel.