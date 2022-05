Nadine Marinus begonnen aan twintigste jaar in eerste softbalteam Tex Town Tigers: ‘Ik vind het nog hartstikke leuk’

ENSCHEDE - Nadine Marinus (35) is onlangs aan haar 20ste achtereenvolgende jaar in het eerste softbalteam van Tex Town Tigers begonnen. Ter ere van dit jubileum kreeg ze een mooi eerbetoon. Zowel haar eigen teamgenoten als de spelers van de tegenstanders droegen een shirt met haar rugnummer. „Het was een grote verrassing en een van de bijzonderste momenten van mijn carrière”, aldus Marinus zelf.

Hoe heb je het al die jaren vol kunnen houden?

„Ik heb het eigenlijk altijd leuk gehad. Het is ook een groot onderdeel van mijn leven geworden. Gezelligheid en plezier zijn wel erg belangrijke factoren. Ik heb in al die jaren ook veel meegemaakt, zoals kampioenschappen en een degradatie. Dat ik overal onderdeel van ben geweest vind ik wel mooi.”

Heb je ooit gedacht aan stoppen of een vertrek naar een andere vereniging?

„Nee. Zoals ik zei heb ik van alles meegemaakt. De degradatie voelde voor mij persoonlijk ook niet als een dieptepunt. Het was gewoon zo. Je kan natuurlijk ook niet meer dan je best doen. Spelen voor een andere vereniging zag ik ook niet zitten, ondanks dat ik wel aanbiedingen heb gekregen. Daarvoor moest ik dan naar het westen of het buitenland en daar had ik geen zin in.”

Je kreeg een mooi eerbetoon. Wat deed dat met je?

„Het eerbetoon was echt een grote verrassing en een van de meest bijzondere momenten van mijn carrière. Tijdens het praatje voor de wedstrijd hadden mijn teamgenoten nog een trui aan, terwijl het best warm was. Ik kreeg toen een speciaal shirt en dat wilde ik eerst niet aandoen. Toen deed iedereen de trui uit en zag ik dat zij ook zo’n shirt droegen. Ook de tegenstanders en het jeugdteam dat ik train hadden een bijzonder shirt aan. Het was erg mooi.”

Wil je nog lang door blijven gaan met softbal?

„Ik denk dat ik niet heel lang meer doorga. Toen ik 15 was kwam ik in het elftal en nu ben ik 35. Mijn jaren zijn eigenlijk zo goed als geteld. Het is ieder jaar weer kijken of je het nog kan volhouden, zowel mentaal als fysiek. Plezier moet er natuurlijk ook nog zijn. Dit kan mijn laatste seizoen zijn, maar ik kan ook net zo goed nog een jaar doorgaan. Ik vind het nu nog hartstikke leuk.”

Blijf je als je gestopt bent nog betrokken bij het softbal?

„Ik train nu dus een jeugdteam en ik wil ook door blijven gaan met het trainen. Of het net zo’n lange carrière gaat worden als met het spelen weet ik nog niet. Af en toe even een pauze is ook wel fijn.”