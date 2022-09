Najaarscampagne coronaprik van start, besmettingen in Twente hoger dan rest van Nederland

met videoENSCHEDE - Misschien betreft het wel een nieuw jaarlijks weerkerend ritueel: het halen van de herhaalprik tegen corona. In Twente en de Achterhoek is de najaarscampagne van de GGD deze dinsdag van start gegaan. Prikposten openden hun deuren als eerste voor kwetsbare ouderen. „Het is weer even wennen, maar het is fijn dat het druk is.”