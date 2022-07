‘Nano-professor’ verhuisde van Nijverdal naar ’t Vaneker in Enschede: ‘We hebben mazzel gehad dat we dit konden bouwen’

Nu ook elektri­sche deelfiet­sen van Bolt in Enschede, maar wie dronken is moet lopen

ENSCHEDE - Mobiliteitsplatform Bolt is neergestreken in Nederland en Enschede is de eerste stad. Vrijdag zijn hier 200 elektrische deelfietsen verspreid. Opmerkelijk detail: de fietsen zijn voorzien van een alcoholslot.

