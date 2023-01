Nathalie Baartman over solovoorstelling SNAK: ‘Vertwentsen maakt mijn voorstelling vaak beter’

Uit in de regioNathalie Baartman schitterde vorige week in de Twentse Eindejaarsconference. Als vrouw tussen vier mannen, als vegetariër tussen vier carnivoren. In haar solovoorstelling SNAK, morgen in Stadstheater De Bond in Oldenzaal, heeft ze zelf weer alle touwtjes in handen.