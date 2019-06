Nathalie en Nody speuren mogelijke beulen van hond Batman op: ‘We waren zeker van onze zaak’

Afgelopen maandag werd de hond door twee wandelaars al in staat van ontbinding aangetroffen in het Wilhelminapark in Rijswijk.



De stafford was vastgebonden aan een boom en moet een gruwelijke dood hebben gehad. Een storm van woede brak los op sociale media. Ook Van Dijk en Holkamp gruwelden er van.



Van Dijk heeft met haar site Joie de Vivre een groot netwerk opgebouwd onder eigenaren van pitbulls en staffords en bij hondenfokkers. Meerdere keren speurde ze malafide fokkers op.



Holkamp stafford-fan is sinds enige tijd mede-beheerder van de site. Binnen 24 uur hadden de Enschedeërs de naam achterhaald van de dode hond in Rijswijk, maar ook van zijn eigenaren. Die speelden ze door aan de Twentse dierenpolitie.