Nationale ombudsman én Kinderombudsman in actie rond kanaaldrama: ‘Kinderen mogen soms niet logeren in gevaarlijk huis’

MET VIDEO Brand bij autobe­drijf in Hengelo onder controle, brandweer nog druk met nabluswerk­zaam­he­den

HENGELO - Er is woensdagochtend brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Slachthuisweg in Hengelo. Meerdere korpsen uit de regio rukten uit om de brand te bestrijden. Ook kwam er een ambulance ter plaatse. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

13:28