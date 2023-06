Nauwelijks treinen van en naar Enschede tijdens troostfinale Nations League, KNVB zet bussen in

MET VIDEO Woonstraat­je in Haaksber­gen als doorgaande weg: ‘Je trilt om zes uur ‘s ochtends al je bed uit’

Op vaste tijden is het afzien in de Zieneschstraat. Al jaren zorgen klinkers, vrachtwagens en hardrijders voor overlast in het krappe woonstraatje dat als doorgaande weg wordt gebruikt. Bewoonster Carla Jansen strijdt voor een leefbare straat. Over herrie en hinder: „Je trilt ’s ochtends om zes uur je bed uit.”