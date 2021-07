Nazi-sympathisanten plaatsen zwarte kruizen bij plaatsnaamborden in Twente, racistische leuzen op muur in Overdinkel

Forse toename corona Twente door horecabe­zoek, oproep om te handhaven

8 juli ENSCHEDE - Het aantal coronabesmettingen in Twente is in een week tijd ruim verdrievoudigd. Het grootste deel van de besmettingen is terug te voeren naar een horecabezoek. De Veiligheidsregio Twente adviseert gemeenten daarom om te handhaven in de horeca.