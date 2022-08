NET5-modemaker Bas van Loo wil meer duurzaamheid in artiestenwereld

Motorrij­der uit Enschede (22) zwaarge­wond bij ongeval

BAD BENTHEIM - Bij een verkeersongeval in het Duitse Bad Bentheim is dinsdagmorgen een 22-jarige motorrijder uit Enschede zwaar gewond geraakt. Het ongeval gebeurde dinsdag in alle vroegte ter hoogte van bedrijventerrein Westenberg in de gemeente Bad Bentheim.

14:09