Nicolas Mansfield: van operabaas naar genezen ‘civil servant’ in Enschede: ‘Ook hier ben ik omringd door schoonheid’

Viskraam brandt volledig uit in Enschede

ENSCHEDE - Een viskraam is vrijdag aan het begin van de avond uitgebrand aan de Josinkstraat in Enschede. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, de brandweer heeft de vlammen inmiddels weten te blussen. De kraam is zwaar beschadigd geraakt.

18 november