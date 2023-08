‘Niet doen, niet steken!’, roept Duitse drugstoerist (31) nog, maar voor hij het weet is hij 12 keer gestoken

Kijken en scrollen tot je duim het begeeft, wat doen we daaraan?

Je bent een onlineartikel aan het lezen op je telefoon, krijg je opeens, oh zo toevallig, een reclame van die ene laptop die je enkele dagen geleden op internet had gespot. Dit is het werk van cookies, waar we al snel ‘ja’ op antwoorden om van die vervelende melding in je scherm af te zijn. Maar het lijkt op de truc van TikTok, algoritmen, die veel jongeren de kop kosten.