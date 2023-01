‘Niet ver, maar verder’, burgemeester roemt Enschedese daadkracht en speldt onderscheidingen op

In een vol Muziekcentrum ontvingen burgemeester en wethouders honderden stads- en dorpsgenoten voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Die begon met een korte video over de geschiedenis van de stad en waar ze nu staat. ‘Enschede is niet ver, Enschede is verder’ is de conclusie in de video. En van burgemeester Bleker.

In zijn toespraak roemt hij de inwoners die bij problemen samen de schouders eronder zetten en zo honderden Oekraïners opvangen. Of de Voedselbank helpen. „Een stad waar we ons niet op de borst kloppen, maar de handen uit de mouwen steken.” Het gaat goed met de veiligheid en Enschede was de eerste stad in het land met een noodfonds. De bevestiging dat Enschede niet ver, maar verder is, meent Bleker.

Ook zijn er zorgen. „Als we nu niets extra’s doen, wordt dat tekort aan jong talent alleen maar groter, met alle gevolgen van dien.” Bleker noemt de noodzaak om internationale studenten aan te trekken. Net nu minister Dijkgraaf dit ontmoedigt. Enschede heeft ze nodig, aldus Bleker.

Enschede Spelden de wijk in

Roelof Bleker verraste acht Enschedeërs met de Enschede Speld voor hun belangeloze inzet voor de samenleving. Centraal in deze onderscheidingen stond het werk voor wijkbewoners. Zo noemde hij Rozien Haveman een gouden vrouw met een groot hart, vanwege haar werk voor onder meer de Eetsoos Twekkelerveld. Hans van Zuilekom werd beloond met een speld voor zijn inzet voor de bewoners van de Laares en Chris Neervoort en Miny Schutzeigel kregen de speld voor alles wat ze organiseren voor de ouderen in de Helmerhoek. Jelle Wagenaar komt volgens Bleker een Enschede Speld toe omdat hij knelpunten in Stadsveld signaleert en ze samen met bewoners oplost.

Buurthuis voor het er was

Sita Meijer en Chantal Boer kregen een Enschede Speld voor hun werk in Dolphia. De vrouwen runden samen met anderen een buurthuis in eigen beheer, allang voordat het huidige buurthuis er kwam. Doordat ze alle kinderen bij naam kennen en weten waar ze wonen zijn ze waardevol bij de hulp aan gezinnen.

Sinterklaasactie

Als achtste en laatste kreeg Martine Veneman de onderscheiding opgespeld. Veneman is de bedenker van de sinterklaasactie van de Voedselbank. Ze heeft een enorm netwerk van 220 mensen die ze vraagt allemaal een cadeautje te kopen voor een jongen of een meisje in een bepaalde leeftijd. Ze pakt ze in en zorgt dat de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen hun kinderen met sinterklaas of kerst een cadeautje kunnen geven.