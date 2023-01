Nieuw bod Feyenoord op Zerrouki, maar standpunt FC Twente blijft onveranderd: club laat speler niet gaan

Gaffel Aöskes uit Losser gaan met prins Maarten aan kop de carnaval in

LOSSER - In residentie hotel Smit is zaterdagavond Maarten Mijwaart als de nieuwe prins van Losser ten tonele verschenen. Met zijn beide adjudanten Kris Huttenhuis en Kevin Wijering zal prins Maarten I de Gaffel Aoskes en alle aangesloten verenigingen voorgaan in het carnavalsgedruis in de gemeente Losser.

7 januari