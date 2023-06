‘Nieuw’ FC Twente presenteert zich op zaterdag 8 juli bij Rood Zwart in Delden; kaartverkoop begint 16 juni

met video Zenuwslo­pen­de uren voor examenkan­di­daat Femke

Ze staat er hartstikke goed voor. Haar ouders en tweelingzus Lieke zijn ervan overtuigd dat ze is geslaagd. Zozeer overtuigd dat er al een kamer is gehuurd in Utrecht, waar ze gaat studeren. Toch is Femke van de Ven enorm zenuwachtig voor de uitslag van haar examens.