Nieuw Lidl bier lijkt sprekend op Kornuit van Grolsch

Enschedese onderduik­ster door Pittsburgh ‘weer dat Joodse meisje dat er niet mocht zijn’

11:21 NEW YORK/WINTERSWIJK - Voor het eerst sinds de Winterswijkse schrijfster Johanna Reiss (86) in New York woont, is ze bang dat ze niet veilig is. Sinds de schietpartij in de synagoge in Pittsburgh, eind vorige maand, durft ze bijna de straat niet meer op.