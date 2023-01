Nieuw seizoen De Bachelorette: Stan uit Almelo wil Sylvia Geersen strikken

indebuurt.nlDe liefde hangt opnieuw in de lucht in het nieuwe seizoen van De Bachelorette. Deze keer gaat topmodel Sylvia Geersen op zoek naar ware liefde. Kan Stan uit Almelo haar hart veroveren?

In het nieuwe seizoen van De Bachelorette gaat model Sylvia Geersen op zoek naar de liefde. Deze 37-jarige Rotterdamse werd bekend door haar deelname aan Hollands Next Topmodel in 2006. Daar werd ze tweede. Zal het gezegde ‘Geen geluk in het spel, maar wel geluk in de liefde’ op haar van toepassing zijn?

Stan uit Almelo

Een van de mannen die het hart van Sylvia proberen te veroveren is de 26-jarige Stan. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam, maar komt van oorsprong uit Almelo. Stan heeft zijn eigen onderneming en is daarnaast dj. In zijn vrije tijd gaat hij graag uit met vrienden en voetballen.

Stan is zelfverzekerd en weet goed wat hij wil in het leven, zo schrijven de programmamakers. Hij heeft nog nooit een vaste relatie gehad, maar staat daar nu wel open voor. Stan wil Sylvia laten zien dat hij er alles aan doet om haar voor zich te winnen.

Volledig scherm Stan doet mee aan De Bachelorette. © JPF Photo

De Bachelorette

Sylvia gaat met Stan en de andere heren op date om te kijken of er sprake is van ware liefde. Elke week moet een van de deelnemers de show verlaten, als Sylvia denkt dat er niet meer in zit dan vriendschap. Of Stan alle rozenceremonies overleeft en het hart van Sylvia weet te veroveren, kun je bekijken op Videoland. Het nieuwe seizoen van De Bachelorette is vanaf 2 februari te zien.

