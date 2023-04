Nieuw woonwagenkampje worstelt nog steeds door de ambtelijke molen: op zijn vroegst eind dit jaar klaar

met video Enschedees bedrijf bestelt pakket van formaat uit China: 16 meter lang en 4 meter breed

Pakketjes uit China bestellen en laten komen is niets bijzonders tegenwoordig. Maar dat wordt anders als een pakket 16 meter lang is en bijna 4 meter breed. Dan is een speciaal transport nodig, zoals bij de nieuwe lasersnijmachine voor het Enschedese metaalbewerkingsbedrijf Richter Staalservice.