Nieuwe directeur wil band Rijksmuseum Twenthe en Museumfabriek versterken: ‘Unieke combinatie van heel verschillende werelden’

Gistermiddag, toch nog sneller dan verwacht, werd haar benoeming bekend. Gistermiddag ook lichtte ze haar collega’s in van Naturalis Biodiversity Center in Leiden, het museum waar ze sinds 2011 werkt. „Dat was best emotioneel, ja. Samen hebben we daar iets opgebouwd. Ik heb het geluk gehad dat ik leiding mocht geven aan de vernieuwing van het museum. In november hebben we de laatste zaal geopend. Over de evolutie. Ergens had ik toen al het gevoel: er is een cirkel rond, ik ben toe aan iets anders.”