Nieuwe eigenaar St. Elisabeth, appartementen na renovatie weer verhuurd

Het monumentale pand wordt rigoureus opgeknapt en vooral brandveilig gemaakt. De werkzaamheden beginnen binnenkort en nemen naar verwachting een jaar in beslag. De buitenzijde blijft intact en krijgt alleen noodzakelijk onderhoud. Als de klus is geklaard worden de 23 appartementen weer te huur aangeboden. Het gaat om woningen met een huurprijs in het middensegment.

Verlost van hoofdpijndossier

Sint Joseph is blij met de verkoop van het monument, dat jarenlang een hoofdpijndossier is geweest. In 2018 bleek bij inspectie dat het gebouw niet brandveilig is. Wegens onvoldoende compartimenten zou een eventuele brand zich makkelijk over de verdieping kunnen verspreiden. Ook de vluchtmogelijkheden zijn beperkt. Het gebouw ging op slot. Bewoners werden elders ondergebracht. De laatste bewoner vertrok begin 2020 naar een andere woning.