Nieuwe manier van boosteren in voetbalstadion: tientallen prikken extra door mensen op een rij te zetten

ENSCHEDE - In stadion De Grolsch Veste wordt vanaf maandag geboosterd. Dat gebeurt op een andere manier dan tot nu toe op de vaccinatielocaties in Twente. Mensen worden op een rij gezet en de prikker loopt langs met de vaccins.

Met deze nieuwe werkwijze, kunnen tientallen mensen extra per uur gevaccineerd worden. Per prikker. Nu zet een iemand nog zo'n veertig prikken per uur, met de nieuwe methode worden dat er minstens zestig per uur.

Het is een van de manieren waarop de GGD Twente het aantal boosterprikken opschaalt. Maandag gaat de nieuwe locatie in De Grolsch Veste open en daar wordt dus de nieuwe werkwijze toegepast. Er is al ervaring mee opgedaan in Den Haag en in Utrecht.

„Daar bleek het een succes”, zegt plaatsvervangend GGD-directeur Reinier van Broekhoven. „Mensen hebben wat minder privacy, omdat ze niet in aparte hokjes zitten zoals op de andere locaties. Maar daar heeft vrijwel niemand moeite mee.”

60.000 prikken per week

De GGD kijkt naar alle mogelijkheden om zo snel mogelijk boosterprikken te zetten. Half januari moet iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil een extra coronavaccinatie hebben gehad. Deze week zijn in Twente 37.000 prikken gezet door de GGD, de komende weken loopt dat op naar meer dan 60.000 prikken per week. Volgens Van Broekhoven heeft van de zestigplussers in Twente inmiddels 70 procent een prik gehad of een afspraak daarvoor gepland.

Huisartsen gaan thuis langs

Huisartsen in Twente gaan de komende dagen en weken op huisbezoek bij mensen die nog wel thuis wonen, maar niet mobiel genoeg zijn om naar de vaccinatielocaties te gaan. De huisartsen hebben in beeld wie dat zijn en bellen deze mensen om een afspraak te maken voor het zetten van een boostervaccinatie.

Ook zorginstellingen en de ziekenhuizen gaan door met het vaccineren. De GGD Twente heeft tot nu toe in totaal 53.000 mensen ingeënt, de huisartsen en zorginstellingen samen 13.000. Hoeveel de ziekenhuizen hebben gedaan is niet bekend, daarom is er nog geen exact aantal van nu geboosterde Twentenaren te noemen.