Nieuwe mobiele netwerk 5G vanaf woensdag beschikbaar in deze regio

Voorwaarde is wel, dat de klant zo’n toestel heeft en ook een 5G-abonnement bij Vodafone heeft afgesloten. Als dat zo is en hij is morgen binnen het bereik van het nieuwe netwerk, dan verschijnt de aanduiding 5G op het telefoonscherm. Omdat Vodafone en Ericsson bij de introductie van 5G eerst slim gebruikmaken van bestaande masten, technieken en bandbreedtes voor het huidige mobiele (4G) net, heeft het bedrijf als eerste een dekking van naar verwachting 60 procent van het land.

Eerste stap

„Het is een heel mooie eerste stap naar echt 5G”, zegt woordvoerder René Loman van Vodafone, „de kwaliteit en snelheid verbetert direct, maar heeft nog niet het niveau van wat we gaan bereiken met echte 5G-technologie en meer zendmasten straks.” Vodafone laat woensdag op kaarten zien, waar sinds dinsdagnacht dekking van het nieuwe 5G-netwerk is.



De afgelopen weken zijn herhaaldelijk in Nederland telefoonmasten in brand gestoken, vermoedelijk als protest tegen de invoering van 5G. De straling zou schadelijk zijn voor de gezondheid, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen.