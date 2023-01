Nieuwe natuurspeelplaats bij De Höfte in Oldenzaal: klimmen, klauteren en spelen met water

De natuurspeelplaats was afgelopen zomer al klaar, maar moest nog gekeurd worden. In november werd de speelplek opengesteld, de officiële opening is morgen. Het ontwerp voor de natuurspeelplaats is grotendeels bedacht door leerlingen van Oldenzaalse basisscholen. De Höfte had daarvoor een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen. Alle ontwerpen werden vorig jaar tijdens de herfstvakantie tentoongesteld bij De Höfte. Bezoekers konden stemmen op het mooiste en creatiefste plan. Onderdelen van de ontwerpen zijn uiteindelijk verwerkt in het definitieve plan.

Boomhut aangepast

Bedrijfsleider Anouk Vos is tevreden met het resultaat. „Er staat een waterpomp waar kinderen grondwater kunnen oppompen, ze kunnen er balanceren over boomstammen, klimmen en spelen in de boomhut. Die hut stond er overigens al, maar is iets aangepast. In de toekomst willen we nog een tokkelbaantje toevoegen en de entree moet nog aantrekkelijker worden, zodat ouders daar kunnen zitten en er een kopje koffie kunnen drinken. Het idee is om een koffiezetapparaat neer te zetten in ons winkeltje het Hofke.”

De Höfte beschikt nu over twee plekken waar kinderen kunnen spelen in de natuur: een plek voor de kleintjes en een speelplek voor de oudere kinderen. De natuurspeelplaats is mede gefinancierd door een subsidie van de provincie Overijssel en het Rabo Coöperatiefonds.