Nieuwe ontwikkelingen rond moorzaak van Jihad uit Enschede dinsdagavond bij Opsporing Verzocht

De verdwijning en dood van Jihad Jafo zijn met raadsels omgeven. De politie bracht vorige week naar buiten dat er in een woning in Den Ham en een woning en een halal-supermarkt in Hoogeveen onderzoek werd verricht.

Telefoon straalt in Den Ham een mast aan

De telefoon van het slachtoffer straalde op de avond van zijn verdwijning een mast aan in Den Ham. Kort daarvoor was hij van huis in Enschede weggegaan op de verjaardag van zijn zoon. Hij stapte bij een vriend in de auto, maar stapte later over in een ander voertuig. Daarna ontbrak ieder spoor van de man. Tot hij vijf maanden later vermoord werd terug gevonden.