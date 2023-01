Nieuwe sociale huurwoningen in Enschede voor iedereen, ook voor statushouders

ENSCHEDE - De 190 sociale huurwoningen die versneld in Enschede worden gebouwd, zijn bedoeld voor alle Enschedeërs en daarmee ook voor statushouders. PVV en Forum voor Democratie willen dat laatste voorkomen en deden daar in de gemeenteraad een voorstel over.

Op vier plekken in de stad worden komende maanden in totaal 190 sociale huurwoningen gebouwd. Tijdelijke woningen voor dertig jaar, maar mogelijk uiteindelijk permanente woningen. Woningbouwcorporaties verloten de woningen, maar een aantal woningen wordt buiten de loting gehouden en toegewezen aan statushouders, vluchtelingen die de hele asielprocedure hebben doorlopen en in Nederland mogen blijven. Hoeveel is nog niet bekend. Dat is tegen het zere been van PVV en Forum voor Democratie.

‘Voor eigen inwoners’

Fractievoorzitters Hidde Heutink en Morgan Brejaart van respectievelijk PVV en Forum voor Democratie willen dat alle woningen verloot worden en zo statushouders uitsluiten voor de nieuwe woningen. „Bouw de woningen voor de eigen inwoners”, aldus Heutink.

Wethouder Jeroen Diepemaat kan zich niet vinden in die denkwijze. Volgens hem maak je het onnodig ingewikkeld door woningen uit te sluiten. Bovendien laat de woningcorporatie die woningen bouwen en moet de gemeente de woningcorporatie maatregelen opleggen.

Naast huizen voor de woningzoekenden in Enschede, heeft Enschede in de eerste helft van het jaar ook huizen nodig voor 250 statushouders. Volgens Diepemaat is het vooral van belang dat er meer sociale huurwoningen in Enschede komen, zodat iedereen een huis vindt. Daar is nieuwbouw voor nodig en daar wordt op deze manier aan gewerkt.

Onredelijk spookbeeld

Brejaart schetst een spookbeeld waarin 150 van de 190 woningen worden gereserveerd voor statushouders. Dat is volgens Diepemaat niet aan de orde: „150 van de 190 woningen voor statushouders is niet redelijk, maar nul ook niet.”

Volgens GroenLinks betekent een verbod voor statushouders dat alle andere woningen die vrijkomen naar statushouders gaan. Het plan van PVV en FvD haalt dus niks uit, zo meent fractievoorzitter Robin Wessels van GroenLinks.

Pechvogelregeling voor wie misgrijpt

De woningnood in Enschede is net zo groot als elders in het land, maar wachtenden die al een jaar naast een woning grijpen, kunnen gebruik maken van de zogenoemde pechvogelregeling. Dat is een regeling waarbij je met voorkeur een huis krijgt als je dat na een jaar nog niet is gelukt.

PVV en Forum voor Democratie staan alleen in hun opvatting. De overige 35 gemeenteraadleden stemden het voorstel weg.