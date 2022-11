Nieuwe stadsbioscoop in Enschede gaat eindelijk open

Het is eindelijk zo ver: nieuwbouw van megabios­coop in Enschede is nu echt begonnen

ENSCHEDE - Ruim drie jaar later dan de bedoeling was, kunnen waarschijnlijk begin 2022 dan toch de eerste films worden gekeken in de nieuwe stadsbioscoop. De verbouwing van het voormalige postkantoor aan de Boulevard 1945 is deze week eindelijk begonnen.

5 december