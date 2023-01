Nieuwe werkgelegenheidsimpuls voor VDL ETG Almelo: samen met Airbus in spectaculair project

Automobi­list uit Haaksber­gen sloeg op de vlucht na eenzijdig ongeluk en dat mag gewoon: ‘Bizar eigenlijk’

HAAKSBERGEN - Het is maandagavond, iets na half zeven, als een man uit Haaksbergen op een rondweg in zijn woonplaats een zwarte Peugeot 206 een greppel in rijdt. Maar wanneer de hulpdiensten arriveren, ontbreekt van hem ieder spoor. Over vluchten na een ongeval. „Als het te lang duurt voor de politie erbij is, heeft-ie waarschijnlijk geluk gehad.”

