Nieuwtje! Deze Enschedese woonwinkel verhuist naar Hengelo

Viool van joodse onderduik­ster na 78 jaar terug naar familie: ‘Eindelijk zal Enschedese ‘Stradiva­ri­us’ weer klinken’

Het was een van de grootste wensen van haar leven. Ooit hoopte Gerrie Kuiper-Lipper uit Enschede de viool terug te geven die zij in de oorlog kreeg van haar joodse vriendin Vera Koppelman. Na bijna tachtig jaar gaat die wens alsnog in vervulling. Vera zelf overleed in januari in Israël, maar haar dochter komt naar Nederland om het instrument in ontvangst te nemen.