Nina Hiddema nieuwe directeur Reisopera

De in 1963 geboren Hiddema is al sinds een jaar waarnemend directeur van de Reisopera. Daarvoor was zij vier jaar lid van de Raad van Toezicht van het operagezelschap. Bestuurlijke ervaring deed ze vooral op als directeur-bestuurder van Omroep Fryslan en directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal. Ook was ze waarnemend directeur van RTV Drenthe en werkte ze jarenlang in verschillende functies bij landelijke televisieproducenten en omroepen.