Nog één keer alles of niks voor FC Twente: wat kunnen we zondag verwachten in de Enschedese bakoven?

met video Circus UEFA in Enschede: de metamorfo­se van een voetbalsta­di­on, voor twee keer 90 minuten

De grasmat moest beter, er zaten te weinig kluisjes in de kleedkamer en zou het parkeerdek de tv-wagens wel houden? De Grolsch Veste verandert deze week in een UEFA-decor en dat gaat niet zonder slag of stoot. Op reportage in een stadion onder metamorfose. „Het standbeeld van Blaise N’Kufo weg? Dat is nicht im frage.”