Nog geen 40 jaar en dan al huidkanker, het komt steeds vaker voor

Enschede betaalt gedupeer­den van te streng bijstands­be­leid meer dan 4 ton terug

13 mei ENSCHEDE - Zo’n zevenhonderd inwoners van Enschede zijn jarenlang ten onrechte beboet voor overtreden van de regels bij de toekenning van een bijstandsuitkering. Over de periode van 2013 tot en met 2015 kregen de Enschedeërs een boete voor het niet voldoen aan de inlichtingenplicht. Daarom is er nu 427.000 euro terugbetaald of verrekend aan of met de gedupeerden.