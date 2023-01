Nog geen weekendplannen? 7 x dit kun je doen in Almelo op 20, 21 en 22 januari 2023

indebuurtNa een week werken is het weer weekend. Heb je nog geen plannen voor de komende dagen? Check dan deze uittips in Almelo voor het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023. Alvast een fijn weekend!

FILM: Tori et Lokita

Bij Hof 88 draait vrijdag tweemaal de film Tori et Lokita (om 14.00 en 20.15 uur). Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België gekomen. De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori en Lokita tot elkaar. Samen proberen ze een leven op te bouwen als broer en zus. Het blijkt erg moeilijk om aan een verblijfsvergunning te komen, waardoor ze van verschillende kanten in het nauw worden gedreven.

Kings of Sleaze in De Stam

Een muzikale avond vrijdag 20 januari bij De Stam. Daar treedt vanaf 21.30 uur Kings of Sleaze op. Zoals ze zichzelf ronkend omschrijven: sleazy hell raisin’, beer drinkin ‘ (southern) rock, country & blues from the swamps of Goor.

Twee jonge gitaartalenten, Jarl Oudenampsen (25) en Berthil Schabbink (21) spelen samen met ervaren bassist Peter Vos (40) en drummer Boudewijn Kroes (33). Extra leuk: jet optreden in De Stam is gratis.

MMA Training

Zin in een sportieve middag? Dan is de open MMA training iets voor jou. Deze gratis openbare training is vanaf 12.00 uur bij NPU MMA/Scorpio Gym aan de Reggestraat 11 (achter de oude watertoren). De organisatie spreekt online over samen respectvol trainen om elkaar naar een hoger niveau te tillen.

Fado in Hof 88

Liefhebbers van de Portugese fadomuziek komen zaterdagavond aan hun trekken in Hof 88 in Almelo. Om 20.15 uur begint daar de voorstelling Sei de um Rio van FADOpelos2. Het muzikale duo bestaat uit zangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira. In de zomer van 2020 deden ze mee aan het programma We want more op SBS6. Iris en Tiago brengen samen ‘muziek vol emotie uit de straten van Lissabon’.

Tribute to Everly Brothers

Heb je wel eens van de Everly Brothers gehoord? Vraag anders je oudere familieleden even, want in de jaren 60 en 70 waren deze broers enorm populair. Ze hadden hits met nummers als Bye Bye Love, Wake Up Little Susie en On the Wings of a Nightingale. Zaterdag 21 januari brengt een tributeband hun muziek in het Theaterhotel in Almelo. Het concert begint om 20.00 uur en er zijn nog kaarten te koop.

Sporen van dieren zoeken

Op zondag 22 januari gaat IVN Almelo op zoek naar diersporen. Denk daarbij aan loop- en vraatsporen, nesten, holen en uitwerpselen. Aan de hand van deze sporen weet je welke dieren in een gebied leven.

De excursie is van 10.00 tot 12.00 uur en begint bij de Pook, op de hoek van Kanaal Noordzijde met de Gravendijk. Tip: warme kleren en waterdicht schoeisel is handig. Meelopen is gratis, maar wel moet je je even aanmelden bij Laura Brummelhuis, laura.brummelhuis@gmail.com.

Nieuwe expositie

In Kunsthal Hof 88 begint op zondag 22 januari een nieuwe expositie. Beter gezegd: drie exposities, want je ziet werken van drie kunstenaars. Er hangen en staan werken van Lotte van Lieshout, Sjoerd Tegelaers en Esmee van Zeeventer. De opening is zondag 22 januari om 15.00 uur. Tot en met 19 maart kun je de expositie gratis bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!