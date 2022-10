Nog meer camera’s in de Enschedese binnenstad: ‘Het werkt, het wordt rustiger’

Steeds meer overlast, meer klachten over dealers en anderse dubieuze figuren, en winkelend publiek dat zich niet meer veilig voelt. De gemeente zag zich een jaar geleden genoodzaakt om in te grijpen in het Enschedese winkelhart. Dat gebeurde onder meer met bewakingscamera’s en door strenger op te treden tegen dealers en ander rondhangend rapalje.

De stevige aanpak blijkt zo goed te werken dat er nu vier extra camera’s bijkomen. Ze komen te hangen op het Van Heekplein, in de Brammelerdwarsstraat (achter het station), de Van Lochemstraat (bij de Irenegarage) en de Oldenzaalsestraat.

Gebiedsverbod

De beelden worden live bekeken in een controleruimte en als er iets vreemds gebeurt, krijgt de politie een seintje. „Hierdoor is de overlast beter beheersbaar geworden”, zegt burgemeester Roelof Bleker. Wat ook heeft geholpen is een lik-op-stukbeleid tegen overlastgevers en dealers. Die krijgen een gebiedsverbod van drie maanden. „En daarna zien we ze ook meestal niet terug”, aldus Bleker. Waar ze naartoe gaan is niet duidelijk, maar het is niet zo dat de overlast verschuift naar andere plekken. „Het wordt rustiger in de binnenstad. Fingers crossed dat dat nu ook zo blijft.”

Dwangsom voor drugsdealers

Ondernemers in straten waar al camera’s hangen, zoals de Heurne, zeggen volgens de gemeente ook dat de overlast minder is geworden. Dit jaar hebben zestien mensen in de binnenstad een gebiedsverbod opgelegd gekregen wegens verstoring van de openbare orde. Drie drugsdealers kregen een dwangsom: als ze weer betrapt zouden worden, kregen ze een boete van 5000 euro. Dat schrikt kennelijk af. „Volgens onze informatie zien we veel van deze mensen helemaal niet meer terug.”