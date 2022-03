Nolly Zweers (92) draagt kort truitje op klassenfoto van Enschedese Pathmosschool uit 1938: ‘Waarschijnlijk was de wol toen op’

VIDEOENSCHEDE De zwart-wit foto is van net voor de oorlog, 1938. De derde klas van de Pathmosschool, van meester Petrusma. Tussen de veertig kinderen ontdekt Nolly Zweers-Fortuin (92) zichzelf. Ze moet een jaar of 9 zijn geweest. „Goh, ik had een brilletje. Toen al!”

Na tachtig jaar is ze terug in haar oude lagere school. Ze bestudeert de foto aandachtig. „Kijk, dat is Bertus Jager, Betske werd hij genoemd. Een vroegere buurjongen.”

Nolly droeg een truitje dat haar moeder zelf had gebreid. Het is wat aan de korte kant. „Waarschijnlijk was de wol op.” Breed hadden ze het in die crisisjaren niet, thuis in de Helenastraat. Haar vader was onderhoudsmonteur in een textieldrukkerij, moeder huisvrouw.

„Als je in de steun zat, dan kreeg je een blauwe of rode plooirok en een truitje. Zo’n plooirok vond ik prachtig. Maar wij kregen die niet, omdat moeder zelf truitjes maakte. Daar was ze heel boos om, ze is op hoge poten naar het stadhuis gegaan. Toen heb ik toch een plooirokje gekregen.”