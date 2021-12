Noodbevel voor centrum Enschede na kortstondig dreigende onrust

Het noodbevel werd echter afgekondigd, nadat zich in het centrum wat groepjes mensen verzamelden. Die leken gehoor te geven aan een oproep op internet om in Enschede te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ook bleken enkele horecagelegenheden zich niet te houden aan de sluitingstijd van 17.00 uur.



De politie sommeerde de mensen uit het centrum te vertrekken en vroeg de mensen in die horecazaken weg te gaan. Daar werd gehoor aan gegeven. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het momenteel - rond 20:00 uur - rustig is in de stad en bevestigt het afkondigen van noodbevel. Op dit moment houdt de politie rond het centrum nog altijd een oogje in het zeil.