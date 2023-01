Nostalgische oude V&D in Enschede wordt cultuurtempel Het Warenhuis

De Ballen Verstand ‘Het is onbegrijpe­lijk dat FC Twente geen vervanger haalt voor Tzolis’

FC Twente speelde zondagmiddag in een prachtig voetbalgevecht gelijk tegen Feyenoord (1-1), terwijl Heracles Almelo op bezoek bij nummer drie FC Eindhoven de bietenbrug op ging (1-0). Genoeg om over na te praten dus in De Ballen Verstand. Zeker als ook nog eens de transferdeadline nadert. Voetbalwatcher Leon ten Voorde, verslaggever Gerben Kuitert en host Frank Bussink staken de koppen bij elkaar.

15:22