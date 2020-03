NS: Minder treinen tijdens spits omdat er minder reizigers worden verwacht

Veel kerken in Twente de komende weken dicht voor grote diensten

12 maart ENSCHEDE – Veel Twentse kerken blijven de komende weken dicht voor grote kerkdiensten. In Denekamp gaan komend weekend de vormselvieringen niet door. De Ontmoetingskerk in Enschede zendt de zondagse dienst live uit via internet. In Zuid-Oost Twente vervallen alle katholieke vieringen tot 31 maart.