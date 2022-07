Nu ook elektrische deelfietsen van Bolt in Enschede, maar wie dronken is moet lopen

ENSCHEDE - Mobiliteitsplatform Bolt is neergestreken in Nederland en Enschede is de eerste stad. Vrijdag zijn hier 200 elektrische deelfietsen verspreid. Opmerkelijk detail: de fietsen zijn voorzien van een alcoholslot.

In het weekend belet een test dat dronken mensen een fiets kunnen huren. Alleen gebruikers die voldoende reactievermogen hebben mogen een fiets ontgrendelen.

De test is verplicht voor iedereen die in het weekend, van donderdag tot zondag, tussen 19.00 uur en 06.00 uur een fiets wil gebruiken. Als de reactietijd een bepaalde drempel overschrijdt of als de gebruiker besluit de test niet te doen, dan ontgrendelt de app de fiets niet. Hoe dat precies werkt is niet bekend, de medewerker van het bureau dat in Nederland de pr voor het Letse Bolt verzorgt was onbereikbaar.

Een andere veiligheidsmaatregel is dat nieuwe huurders in de beginnersmodus de verkeersregels krijgen voorgelegd. De fiets heeft dan automatisch minder vermogen. Verder hebben de fietsen geen luchtbanden, maar banden van massief elastisch thermoplastisch polyurethaan. Daardoor kunnen ze nooit lek gaan.

Komen en gaan

Aanbieders van elektrische deelfietsen komen en gaan in Enschede. Na het kortstondige Twentse avontuur van Bondi en Dott presenteerde vrijdag Bolt zich. Enschede is volgens het mobiliteitsplatform uit Estland de eerste stad in Nederland waar het zijn elektrische deelfietsen laat rijden. Bolt zegt ook gesprekken te voeren met andere gemeenten in Twente. Het bedrijf is in Nederland vooral bekend als taxi-app.

Bolt komt, Dott en Bondi zijn weg. Dott zette pas afgelopen mei voet op Enschedese bodem. De stad was volgens Dott aantrekkelijk vanwege de ligging naast Hengelo, de vele bedrijven en de aanwezigheid van de universiteit. Niet veel later pakte Dott alweer zijn biezen om de focus meer te richten op grote Europese steden. Bondi kwam in september naar Enschede, maar hield het dit voorjaar eveneens voor gezien en concentreerde zich op Den Haag. Aanbieder GOAbout is sinds vorig jaar uit Enschede weg.

Er zijn nu drie aanbieders van elektrische deelfietsen in Enschede: GoSharing (150 e-bikes), Bolt (200) en OV-fiets (60).