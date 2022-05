Odd Fellows Enschede, al een eeuw gebroederlijk bezig met zingeving, harmonie en sociale noden: ‘Wij zijn allerminst geheimzinnig’

Nieuwe melding van ‘onveilige sfeer’ bij D66 Enschede, partij stelt onderzoek in

Er hangt een donkere wolk boven D66 Enschede. Na een artikel in De Twentsche Courant Tubantia over intimidatie en bedreiging, is de partij allesbehalve in rustiger vaarwater gekomen. Maria Walters is afgetreden als afdelingsvoorzitter. Bij het lokale bestuur is een nieuwe melding gemaakt over ‘onveilig gedrag’.

17 mei