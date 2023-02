Oegandees Paul heeft in Haaksbergse Gea zijn perfecte gelijkgestemde gevonden: ‘Karamoja’s moeten durven dromen’

Boeren rijden veel vaker om jonge grutto's heen tijdens maaiwerk­zaam­he­den, met dank aan...de drone

GEESTEREN/VRIEZENVEEN - Gebruik van drones om nesten van weidevogels en piepjonge reekalfjes te ontdekken, was in 2022 succesvol. Vrijwilligers wisten in zowel Tubbergen als Twenterand op die manier tientallen keren jong grut te redden. Boeren reden tijdens het maaien het voorjaar om de gemarkeerde locaties heen.

5 februari