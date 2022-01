Officier van justitie: Enschedese luierfetisjist ging te ver met 15-jarige jongen

ENSCHEDE - De eerste keer dat Martijn R. (41) uit Enschede als puber een luier aantrekt komt er een allesoverheersend gevoel van rust over hem heen. Het is de eerste stap van een luierfetisj, die zijn dagelijkse leven volledig overneemt. En hem vrijdag voor de rechter brengt, als verdachte van ontucht met een minderjarige jongen.

Infantilisme is de term die gedragsdeskundigen geven aan de hang van een volwassene naar de luier. Zelf omschrijven liefhebbers het liever als Adult Baby Diaper Lover (ABDL).



Het is een niet te onderdrukken, overweldigende drang om luiers of babytoebehoren te dragen of zich als een pasgeborene te laten behandelen.

Quote Als mijn huis zou instorten en ik heb een luier aan, voel ik me nog steeds veilig Martijn R.

Pamperen

R. wil vrijdagmorgen in alle openheid praten over zijn liefde voor de luier. In het begin liet hij zich graag ‘pamperen’ door oudere mannen, maar naar mate hij ouder werd veranderde zijn rol in die van baby naar verzorger. Tenslotte moet er, om het spel goed te spelen, wel sprake zijn van een leeftijdsverschil.



Met grote handgebaren probeert hij rechter Christine Koppes uit te leggen hoe fijn het is om als volwassen baby met een luier aan in de armen van een ‘daddy’ te liggen en hoe fijn het kan zijn om degene te zijn die de baby in de armen heeft. „Als mijn huis zou instorten en ik heb een luier aan, voel ik me nog steeds veilig”, zegt hij.



Zijn hele huis is er op ingericht: een volledig uitgeruste babykamer, maar ook een steeds verder uitpuilende voorraad aan volwassen babykleertjes en -speeltjes. Het bracht hem zelfs in financiële problemen.

Quote Het ging mij erom dat iemand handelbaar was, dat je die kunt oppakken Martijn R.

Kinderporno

In de zomer van 2020 komen er signalen dat R. te ver gaat met een 17-jarig meisje. Na onderzoek wordt duidelijk dat er meer aan de hand moet zijn en worden er telefoon- en internettaps geplaatst. Zo wordt duidelijk dat R. ook bezoek krijgt van een 15-jarige jongen.



Als de politie een brief onder ogen krijgt die de jongen schreef, samen met het meisje, wordt ingegrepen. De jongen beschrijft seksuele handelingen die R. bij hem deed.



Bij een inval in de woning van R. wordt een vuurwerkpistool gevonden en neemt de politie een grote hoeveelheid gegevensdragers in beslag. Ze staan vol met plaatjes van mensen in luiers, zeker een miljoen plaatjes. Op meer dan vijfduizend daarvan is (verboden) kinderporno te zien.

‘We hadden echt een klik’

De 15-jarige jongen wil geen aangifte doen. Als zijn familie achter zijn fetisj komt, wordt hij uitgekotst, zegt hij. „Ik snap dat hij voor de wet te jong was, maar hij wilde het graag en we hadden echt een klik”, zegt R. over zijn relatie met de jongen.



Voor zijn gevoel wordt wat gebeurde door het ingrijpen van justitie in een „heel ander daglicht geplaatst.” En ja, toen hij de jongen op een ABDL-forum leerde kennen gaf deze meteen aan dat hij minderjarig was. Na lang wikken en wegen besloot hij de jongen uit te nodigen. „Het ging mij erom dat iemand handelbaar was, dat je die kunt oppakken”, zegt hij in de rechtszaal.

Behandeling

Zijn fascinatie kan weleens gevoed worden door een autismecontactstoornis als Asperger, zegt de reclassering. En dat moet zeker onderzocht worden. Want het leven dat R. nu leidt maakt het lastig om normale sociale contacten te onderhouden.



De reclassering denkt niet dat R. pedofiele neigingen heeft, maar adviseert voor de zekerheid wel een verbod op contacten met minderjarigen. R. moet behandeling krijgen om zijn leven beter in te richten.



Tegen R. wordt anderhalf jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Uitspraak over twee weken.