Oldenzaal trots op 'hun' Erik ten Hag: ‘Er komen dit seizoen nog meer prijzen bij’

Vertrek horeca uit Bartoks­traat in Haaksber­gen door komst woningen lijkt onvermijde­lijk

De horeca in de Bartokstraat in Haaksbergen lijkt de langste tijd te hebben gehad. Het café en de cafetaria die nu nog op deze plek zitten passen niet in woningbouwplannen zoals de project ontwikkelaar die op deze locatie in gedachten heeft.