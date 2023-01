Oldenzaal verliest populair evenement Hulsbeekdag: ‘Door stijgende kosten, het vele werk en minder animo niet meer te doen’

Unox-mut­sen zijn populair tijdens nieuwjaars­duik op Hulsbeek in Oldenzaal: ‘Volgend jaar moeten we er meer bestellen’

OLDENZAAL - Niet de vijver bij het Outdoor Challenge Park, maar de grote vijver op Het Hulsbeek was zondag het decor van de traditionele nieuwjaarsduik in Oldenzaal. Honderden fanatiekelingen verzamelden zich iets voor 13.00 uur, om niet veel later het jaar te beginnen met een duik in het koude water.

1 januari