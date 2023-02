Oldenzaalse Marijke is bij herdenking Watersnoodramp uit naam van haar overleden moeder: ‘Ik moest er bij zijn voor haar’

Marijke heeft maar een woord nodig om de herdenking van de grootste natuurramp van de 20ste eeuw in Nederland, te omschrijven: „Indrukwekkend! Mijn moeder woonde in Oude-Tonge toen het gebeurde. Ze heeft de ramp ternauwernood overleefd door met haar familieleden te vluchten naar zolder. We hebben regelmatig over de ramp gesproken en ze heeft er ook vaak in de lessen van mijn klassen, ik ben onderwijzeres, over verteld. Ook kwam ik als kind vaak tijdens vakanties in Oude-Tonge. De verbondenheid met het water en de ramp voel ik zeker. Afgelopen september is mijn moeder overleden en nu had ik helemaal het gevoel dat ik bij de herdenking moest zijn. Uit naam van mijn moeder.”